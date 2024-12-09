В Британии из-за шторма "Дарра" тысячи людей остались без света: что известно

Тысячи людей в Великобритании остались без света из-за шторма. А сильные ветры повлекли за собой отмену авиарейсов из и в лондонский аэропорт Хитроу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .
На выходных из-за шторма "Дарра" в Великобритании сотни тысяч человек остались без света. В районе Херефорд сильные дожди повлекли за собой наводнение в одной из самых длинных рек страны Вай.
Наводнение на реке Вай (фото: Getty Images)
По состоянию на 14:00, 8 декабря около 161 тысячи потребителей все еще были обесточены. Сейчас 91% пострадавших уже возобновили электроснабжение.
Из-за сильного ветра авиакомпания British Airways отменила более 100 международных рейсов и 30 внутренних рейсов в/из аэропорта Хитроу. Предполагается, что из-за этого пострадают не менее 20 тысяч пассажиров.
Кроме этого, из-за падения деревьев на путях некоторые железнодорожные маршруты задержались, а некоторые - вообще закрыли. В частности, маршруты в графстве Суррей столкнулись с задержками или изменениями. А все линии между Вулвергемптоном и Стаффордом были закрыты.
Дерево упало на дом (фото: Getty Images)
К тому же из-за шторма "Дарра" погибли двое мужчин. В то время как они ехали, на их авто упали деревья. Кроме того, во время шторма погибли девять коров.
Читайте также, Грецию накрыл шторм "Бора", нанеся серьезный ущерб островам Родос и Лемнос, а также материковым регионам. По данным Греческой национальной метеорологической службы, последствия стихии будут продолжаться до вторника.
Ранее мы писали, что в выходные дни 23-24 ноября Великобританию "накрыл" шторм под названием "Берт". Ненастье принесло большое количество осадков и сильный ветер.