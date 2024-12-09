У Британії через шторм "Дарра" тисячі людей залишилися без світла: що відомо

Тисячі людей у Великій Британії залишилися без світла через шторм. А сильні вітри спричинили скасування авіарейсів з та до лондонського аеропорту Хітроу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
На вихідних через шторм "Дарра" у Великій Британії сотні тисяч людей залишилися без світла. У районі Херефорд сильні дощі спричинили повінь в одній із найдовших річок країни Вай.
Повінь на річці Вай (фото: Getty Images)
Станом на 14:00, 8 грудня близько 161 тисячі споживачів все ще були знеструмлені. Наразі 91% постраждалих вже відновили електропостачання.
Через сильний вітер авіакомпанія British Airways скасувала понад 100 міжнародних рейсів і 30 внутрішніх рейсів до/з аеропорту Хітроу. Припускається, що через це постраждають щонайменше 20 тисяч пасажирів.
Окрім цього, через падіння дерев на колії, деякі залізничні маршрути затрималися, а певні - взагалі закрили. Зокрема, маршрути в графстві Суррей зіткнулися із затримками або змінами. А всі лінії між Вулвергемптоном і Стаффордом були закриті.
Дерево впало на будинок (фото: Getty Images)
До того ж, через шторм "Дарра" загинули двоє чоловіків. В той час, як вони їхали, на їхні автомобілі впали дерева. Поза тим, під час шторму загинули дев'ять корів.
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Раніше ми писали, що впродовж вихідних днів 23-24 листопада Велику Британію "накрив" шторм під назвою "Берт". Негода принесла велику кількість опадів і сильний вітер.