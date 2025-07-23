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В Австрии допускают размещение войск в Украине после окончания войны

Австрия, Среда 23 июля 2025 17:23
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В Австрии допускают размещение войск в Украине после окончания войны Фото: министр обороны Австрии Клаудия Таннер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Австрии готово рассмотреть вопрос о размещении своих войск в Украине после окончания войны с Россией.

Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.

"Когда будет мир, когда будет принято решение о том, какую миссию и кто ее возглавит, тогда мы оценим, как мы можем сделать лучший вклад", - сказала Таннер.

Она подчеркнула, что Австрия никогда не отказывалась от рассмотрения вопроса, должна ли она участвовать в этой миротворческой миссии.

"Пока идет война, вопрос об участии в миссии не может даже возникнуть. Было понятно, что солдаты из нейтральной Австрии не будут отправлены в воюющую страну. Об этом не может быть и речи, это конституционно невозможно", - добавила министр.

Таннер подчеркнула, что Австрия является нейтральной в военном плане.

"С другой стороны, мы делаем очень значительные взносы в рамках общей политики безопасности и обороны ЕС", - отметила она.

По словам главы Минобороны Австрии, за последние 50-60 лет сотни тысяч австрийских солдат приняли участие в миротворческих миссиях за рубежом.

Размещение миротворческих сил в Украине

Напомним, в начале апреля в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных" - это объединение стран, которые пообещали помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

О создании коалиции объявил премьер Великобритании Кир Стармер в марте 2025 года.

По итогам "коалиции решительных" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французские и британские войска прибудут в Украину в числе первых. По словам главы государства, эти страны являются главными представителями европейского континента.

В то же время другие союзники тоже готовы присоединиться к миротворческой миссии.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции решительных" увеличили миротворческие силы для Украины.

По его словам, теперь такие силы насчитывают до 50 тысяч солдат. Их могут развернуть в Украине, но только после достижения перемирия между Украиной и Россией.

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