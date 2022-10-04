ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия ввела санкции в отношении "главы правительства" Херсонской области

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 15:55
Британия ввела санкции в отношении "главы правительства" Херсонской области Фото: Британия ввела санкции в отношении "главы правительства" Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 04 октября, Британия ввела санкции в отношении "главы правительства" оккупированной части Херсонской области Сергея Елисеева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Британии.

Рестрикции, которые подразумевают запрет на въезд в Великобританию и замораживание активов в случае их обнаружения, были применены к Елисееву под предлогом того, что он причастен к действиям по дестабилизации Украины.

Сергей Елисеев

В 2021-2022 годах являлся первым заместителем главы правительства Калининградской области. Ранее мужчина работал в Федеральной службе безопасности РФ.

5 июля 2022 года назначен главой правительства российской оккупационной Военно-гражданской администрации Херсонской области. 4 августа назначен "исполняющим обязанности председателя Военно-гражданская администрация Херсонской области".

С начала российского вторжения Британия ввела санкции в отношении более 1,4 тысяч физических и 160 юридических лиц.

Напомним, что ранее США ввели санкции против России за аннексию территорий.

Также Британия расширила санкции против РФ из-за "референдума".

Позже Британия ввела санкции против главы Центробанка РФ Набиуллиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Великобритания Война в Украине
NEWS
Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
DAILY
"Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины