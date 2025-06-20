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Израиль нанес новый удар по "Хезболле": уничтожены склады оружия в Ливане

Израиль, Пятница 20 июня 2025 20:08
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Израиль нанес новый удар по "Хезболле": уничтожены склады оружия в Ливане Фото: Израиль нанес новый удар по "Хезболле" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израильские войска нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, где хранились ракетные установки и склады оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Армия обороны Израиля рассказала, что недавно она нанесла удар по военным объектам "Хезболлы", где хранились ракетные и ракетно-реактивные установки, а также по складам оружия в районе южного Ливана.

"Террористическая организация "Хезболла" пытается возобновить свою деятельность на этих объектах", - отметил ЦАХАЛ.

Военные Израиля также отметили, что наличие оружия и деятельность "Хезболлы" является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

"Армия обороны Израиля будет продолжать операции с целью устранения любой угрозы для Государства Израиль", - добавили военные.

Война Израиля с "Хезболлой"

Стоит отметить, что осенью 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль, ливанская группировка "Хезболла" присоединилась к конфликту, осуществляя ракетные и беспилотные атаки с севера.

В ответ, в сентябре 2024 года, Израиль начал наземную операцию против боевиков на южной границе Ливана, пытаясь уничтожить их военную инфраструктуру.

В результате операции были ликвидированы ключевые командиры "Хезболлы", в том числе и давний лидер Хасан Насраллу. Впоследствии стороны достигли временной договоренности о прекращении огня. Согласно ей, Израиль должен был вывести войска из южного Ливана в течение двух месяцев, а контроль над пограничной зоной должна была взять на себя ливанская армия.

Однако несмотря на договоренности, боевые действия периодически возобновляются.

Так, в прошлом месяце Армия обороны Израиля ударила ракетами по военным объектам ливанской группировки "Хезболла" в Ливане.

Кроме того, Израиль также сообщил об ударе и ликвидации террориста "Хезболлы Радван" в районе Раб-эль-Талатина на юге Ливана.

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