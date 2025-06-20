Израиль нанес новый удар по "Хезболле": уничтожены склады оружия в Ливане
Израильские войска нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, где хранились ракетные установки и склады оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Армия обороны Израиля рассказала, что недавно она нанесла удар по военным объектам "Хезболлы", где хранились ракетные и ракетно-реактивные установки, а также по складам оружия в районе южного Ливана.
"Террористическая организация "Хезболла" пытается возобновить свою деятельность на этих объектах", - отметил ЦАХАЛ.
Военные Израиля также отметили, что наличие оружия и деятельность "Хезболлы" является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.
"Армия обороны Израиля будет продолжать операции с целью устранения любой угрозы для Государства Израиль", - добавили военные.
Война Израиля с "Хезболлой"
Стоит отметить, что осенью 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль, ливанская группировка "Хезболла" присоединилась к конфликту, осуществляя ракетные и беспилотные атаки с севера.
В ответ, в сентябре 2024 года, Израиль начал наземную операцию против боевиков на южной границе Ливана, пытаясь уничтожить их военную инфраструктуру.
В результате операции были ликвидированы ключевые командиры "Хезболлы", в том числе и давний лидер Хасан Насраллу. Впоследствии стороны достигли временной договоренности о прекращении огня. Согласно ей, Израиль должен был вывести войска из южного Ливана в течение двух месяцев, а контроль над пограничной зоной должна была взять на себя ливанская армия.
Однако несмотря на договоренности, боевые действия периодически возобновляются.
Так, в прошлом месяце Армия обороны Израиля ударила ракетами по военным объектам ливанской группировки "Хезболла" в Ливане.
Кроме того, Израиль также сообщил об ударе и ликвидации террориста "Хезболлы Радван" в районе Раб-эль-Талатина на юге Ливана.
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