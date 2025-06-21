ua en ru
Сб, 21 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль атаковал инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане: подробности

Суббота 21 июня 2025 09:35
UA EN RU
Израиль атаковал инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане: подробности Фото: Израиль атаковал инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Военно-морские силы Израиля сегодня ночью, 21 июня, нанесли удар по объекту инфраструктуры Хезболлы под названием "Силы Радвана" в районе Накура на юге Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Отмечается, что объект инфраструктуры, по которому был нанесен удар, был обнаружен на основе данных разведки ВМС Израиля и Северного командования, которые были получены, среди прочего, после допроса одного из террористов "Хезболлы".

Известно, что объект инфраструктуры использовался "Силами Радвана" "Хезболлы" для осуществления атак против израильских гражданских лиц и является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Война Израиля с "Хезболлой"

Осенью 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль, ливанская группировка "Хезболла" присоединилась к конфликту, осуществляя ракетные и беспилотные атаки по территории страны. В ответ, в сентябре 2024 года, Израиль начал наземную операцию против боевиков на южной границе Ливана, пытаясь уничтожить их военную инфраструктуру.

В результате операции были ликвидированы ключевые командиры "Хезболлы", в том числе и давний лидер Хасан Насраллу. Впоследствии стороны достигли временной договоренности о прекращении огня. Согласно ей, Израиль должен был вывести войска из южного Ливана в течение двух месяцев, а контроль над пограничной зоной должна была взять на себя ливанская армия.

Однако несмотря на договоренности, боевые действия периодически возобновляются.

Так, в прошлом месяце Армия обороны Израиля ударила ракетами по военным объектам ливанской группировки "Хезболла" в Ливане.

Кроме того, вчера, 20 июня, израильские войска нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, где хранились ракетные установки и склады оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан Хезболла
Новости
Наступление увязло: в Эстонии оценили возможность оперативного прорыва РФ на фронте
Наступление увязло: в Эстонии оценили возможность оперативного прорыва РФ на фронте
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде