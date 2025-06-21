Израиль атаковал инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане: подробности

Военно-морские силы Израиля сегодня ночью, 21 июня, нанесли удар по объекту инфраструктуры Хезболлы под названием "Силы Радвана" в районе Накура на юге Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Известно, что объект инфраструктуры использовался "Силами Радвана" "Хезболлы" для осуществления атак против израильских гражданских лиц и является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Отмечается, что объект инфраструктуры, по которому был нанесен удар, был обнаружен на основе данных разведки ВМС Израиля и Северного командования, которые были получены, среди прочего, после допроса одного из террористов "Хезболлы".

Война Израиля с "Хезболлой"

Осенью 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль, ливанская группировка "Хезболла" присоединилась к конфликту, осуществляя ракетные и беспилотные атаки по территории страны. В ответ, в сентябре 2024 года, Израиль начал наземную операцию против боевиков на южной границе Ливана, пытаясь уничтожить их военную инфраструктуру.

В результате операции были ликвидированы ключевые командиры "Хезболлы", в том числе и давний лидер Хасан Насраллу. Впоследствии стороны достигли временной договоренности о прекращении огня. Согласно ей, Израиль должен был вывести войска из южного Ливана в течение двух месяцев, а контроль над пограничной зоной должна была взять на себя ливанская армия.

Однако несмотря на договоренности, боевые действия периодически возобновляются.

Так, в прошлом месяце Армия обороны Израиля ударила ракетами по военным объектам ливанской группировки "Хезболла" в Ливане.

Кроме того, вчера, 20 июня, израильские войска нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, где хранились ракетные установки и склады оружия.

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