Британія заборонила використання літаків Boeing 737 Max 8

Аналогічне рішення прийняли Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія

Великобритания ввела запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на Управление гражданской авиации Великобритании.

Отметим, что аналогичное решение приняли Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия. Запрет распространяется на все полеты из и в британские аэропорты.

"Поскольку в настоящее время мы не располагаем достаточной информацией от бортового самописца, мы в качестве меры предосторожности выпустили инструкции для прекращения любых коммерческих пассажирских рейсов всех операторов", - говорится в заявлении.

Отметим, 10 марта авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек. Среди погибших наибольшое число граждан Кении и Канады. В частности погибли 19 представителей ООН. Самолет разбился незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба. Авиакатастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения после того, как 29 октября 2018 разбился самолет в Индонезии.

После этого власти Китая временно запретили использовать самолеты Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях. Также из-за авиакатастрофы в Эфиопии компания Boeing отложила презентацию новейшего лайнера, которая была запланирована на 13 марта.