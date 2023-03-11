RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия призвала спонсоров Олимпиады поддержать запрет участия россиян, - СМИ

Фото: Британия призвала спонсоров Олимпиады поддержать запрет участия россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Британии призвало крупнейших спонсоров Олимпиады надавить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить участия россиян и белорусов в соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, среди спонсоров, к которым обратился Лондон, - Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другие.

"Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены, и мы нацелены не допустить, чтобы режимы РФ и Беларуси использовали спорт в своих пропагандистских целях. Россия и Беларусь не должны возвращаться к соревнованиям, пока Владимир Путин не прекратит свою незаконную войну", - говорится в письме правительства.

После вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Однако в январе 2023 года президент комитета Томас Бах выступил за то, чтобы россиян и белорусов допустили до Олимпиады 2024 года.

Напомним, что 26 февраля Украина ввела санкции против президента российского Олимпийского комитета и членов Международного олимпийского комитета.

Ранее группа из 35 стран выступила против допуска россиян и белорусов к международным спортивным соревнованиям из-за войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияРоссийская Федерация