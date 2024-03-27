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Британия призвала ЕС не вводить ограничения в торговле с Украиной

Среда 27 марта 2024 13:57
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Британия призвала ЕС не вводить ограничения в торговле с Украиной Фото: министр обороны Британии Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания призвала Европейский союз не вводить ограничения на торговлю с Украиной. В частности, во время войны с Россией.

Об этом министр обороны Британии Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Великобритания поступила правильно, продлив безтарифный и неквотируемый импорт из Украины большинства товаров еще на 5 лет. Британия призывает Европу последовать ее примеру и защитить свободу и демократию от вторжения диктатора (Владимира, - ред.) Путина в суверенную Украину", - заявил он.

Продление беспошлинной торговли Украины и ЕС

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Европарламент и Европейский совет предварительно согласовали продление до июня 2025 ввоз украинских товаров без пошлин и квот. Ожидается, что принятие договоренностей состоится уже в апреле.

Следует отметить, что таким образом временная приостановка ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на один год, до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать Украину в условиях продолжающейся российской агрессии.

Ранее заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина готова принять новые ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.

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