Британия уже доставила в Украину все обещанные танки Challenger 2, - Уоллес

Великобритания завершила передачу Украине всех обещанных танков Challenger 2 в рамках военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса в парламенте.
"Я знаю, что все наши танки прибыли в страну... они все находятся в стране. На них провели учения как здесь (в Британии. - Ред.), так и потом в Украине, и я знаю, что украинские войска используют их", - рассказал глава британского Минобороны.
Напомним, изначально Британия обещала передать Украине 14 танков Challenger 2, но после визита в страну президента Владимира Зеленского Лондон решил поставить вдвое больше единиц такой техники.
Также мы писали, что в конце апреля стало известно о передаче Украине от Британии снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2.
Впервые подтверждение доставки Challenger 2 в Украину обнародовал министр обороны Алексей Резников.
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