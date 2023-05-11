RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия уже доставила в Украину все обещанные танки Challenger 2, - Уоллес

Иллюстративное фото: Британия уже доставила в Украину все обещанніе танки Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Великобритания завершила передачу Украине всех обещанных танков Challenger 2 в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса в парламенте.

"Я знаю, что все наши танки прибыли в страну... они все находятся в стране. На них провели учения как здесь (в Британии. - Ред.), так и потом в Украине, и я знаю, что украинские войска используют их", - рассказал глава британского Минобороны.

Напомним, изначально Британия обещала передать Украине 14 танков Challenger 2, но после визита в страну президента Владимира Зеленского Лондон решил поставить вдвое больше единиц такой техники.

Также мы писали, что в конце апреля стало известно о передаче Украине от Британии снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2.

Впервые подтверждение доставки Challenger 2 в Украину обнародовал министр обороны Алексей Резников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияПомощь УкраинеВоенная техникаВоенная помощь