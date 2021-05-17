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Великобританія і Португалія послаблюють карантинні заходи через COVID-19

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Понеділок 17 травня 2021 03:57
Великобританія і Португалія послаблюють карантинні заходи через COVID-19 Фото: Лондон і Лісабон істотно послаблюють карантин (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Влади Великобританії і Португалія послаблюють обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією. Ресторани та паби можуть обслуговувати відвідувачів у приміщенні, музеї, кінотеатри та спортзали відновлюють работу.

Про це повідомляє DW.

Жителям Сполученого Королівства знову дозволено зустрічатися в закритих приміщеннях групами до шести осіб.

Своєю чергою Португалія послаблює карантинні обмеження для мандрівників, які прибувають в країну з більшості інших держав ЄС.

Конкретно це торкнеться тих країн Євросоюзу, де кількість нових заражень за останні два тижні не перевищила 500 випадків на 100 000 жителів. Гості з цих країн, за умови наявності негативного тесту, можуть тепер в'їжджати до Португалії та без "крайньої потреби".

Нагадаємо, уряд Туреччини скасував необхідність у пред'явленні ПЛР-тестування пасажирам, що летять з України. Рішення діє з 15 травня.

Як писало РБК-Україна, раніше Чорногорія скасувала всі обмеження на в'їзд туристів з України, в тому числі обов'язковий ПЛР-тест на наявність коронавірусу. У туристичному сезоні 2021 року його пред'являти буде не потрібно.

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