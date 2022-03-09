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Британія видала понад 700 віз українським біженцям

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Середа 09 березня 2022 10:41
Британія видала понад 700 віз українським біженцям Фото: Британія видала понад 700 віз українським біженцям (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс повідомив, що українським біженцям було видано 760 віз. Таке рішення було прийнято після того, як уряд Британії піддався критиці за відмову послабити обмеження на в'їзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Країни-члени ЄС скасували візові вимоги для українців після військового наступу Росії, але Великобританія відмовилася від послаблень, посилаючись на міркування національної безпеки.

"В цей час видано 760 віз, і є 22 тисячі заяв, які знаходяться в процесі розгляду. Президент України Володимир Зеленський безпосередньо попросив нас Про гуманітарну допомогу і ... в цілому, волів би, щоб люди селилися ближче до України", - заявив міністр.

Шаппс повідомив, що у французькому місті Лілль створюється центр для допомоги в обробці заяв на отримання віз.

Нагадаємо, кількість біженців, які рятуються від російського вторгнення в Україну, в даний час збільшилося до 2 млн осіб.

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