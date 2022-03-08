Кількість біженців з України зросла до 2 мільйонів, - ООН
Фото: кількість біженців з України досягла 2 млн осіб (gettyimages.com)
Кількість біженців, які рятуються від російського вторгнення в Україну, в даний час збільшилася до 2 мільйонів. Дані на 8 березня оприлюднив глава агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН Філіппо Гранді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Сьогодні відтік біженців з України сягає двох мільйонів людей", - написав Філіппо Гранді і додав "два мільйони".
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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