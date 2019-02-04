Британія може ввести санкції проти Венесуели, - Reuters

У Британії заявляють, що режим Мадуро має припинити існування

Правительство Великобритании рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Представитель Мэй заявил, что "режим Мадуро должен прекратить существование, (правительством, - ред.) изучаются различные варианты, включая санкции".

Напомним, страны Европейского союза признали венесуэльского оппозиционераХуана Гуайдо временным президентом страны. Сообщается, что о решении признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы объявили министры иностранных дел Великобритании, Испании, Франции и Швеции. Они также призвали провести досрочные президентские выборы.

Отметим, президент США Дональд Трамп во время интервью заявил, что Вашингтон рассматривает отправку своих солдат на территорию Венесуэлы как один из вариантов решения кризиса.

РБК-Украина сообщало, что Австрия готова признать Гуайдо президентом Венесуэлы. Себастьян Курц рассказал, что провел телефонные переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Гуайдо, который заверил его в полной поддержке восстановления демократии в стране.