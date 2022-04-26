Порошенко закликав запровадити санкції проти РПЦ та її очільника

П'ятий президент Петро Порошенко закликав світ запровадити санкції проти Російської православної церкви та її очільника Володимира Гундяєва (Кіріла) за участь у воєнних злочинах та геноцид українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Порошенка.

"На жаль, в ході російсько-української війни Російська православна церква виявила себе як організація, яка безпосередньо бере участь у воєнних злочинах та геноциді українців, разом із путінськими політиками і військовими злочинцями", - заявив Порошенко.

За його словами, ми маємо всі свідчення, журналістські розслідування, докази про безпосередню участь РПЦ у депортації українських громадян до Росії, примусовому розміщенні їх на території своїх приходів і перешкоджанні виїзду українських громадян у треті країни або поверненню до України. Це все - прямі злочини проти українців, тортури та порушення прав і свобод людини.

"Предстоятель РПЦ Кіріл (Владімір Гундяєв) неодноразово публічно підтримував злочини РФ проти нашої держави, публічно "благословляючи" агресорів. Ми закликаємо світ застосувати санкції проти РПЦ як організації - посібника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її предстоятеля - Владіміра Гундяєва та інших представників керівництва. Сьогодні є всі підстави накласти арешт на майно і рахунки РПЦ і її керівництва, які знаходяться за межами РФ, і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат відбудови України. І це має бути зроблено негайно", - переконаний Порошенко.

Також, за його словами, Україна має показати приклад, неухильно виконуючи положення уже прийнятих законів:

Про обов‘язок московської церкви офіційно, в назві повідомляти про належність до Москви й не дурити людей;

Про боротьбу з колабораціонізмом і поширенням меседжів ворога - проти конкретних священнослужителів, у тому числі й високого рангу, які співпрацюють з агресором або поширюють ворожу інформацію;

Про недопущення перешкоджань в об‘єднанні громад у Православній церкві України.

"І ми маємо зробити все, щоб служителі російської церкви, які виправдовують геноцид, беруть в ньому участь, відповіли перед судом людським перед тим, як їх засудить Суд Божий", - резюмував Порошенко.