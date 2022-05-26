Епіфаній закликав Вселенського патріарха позбавити престолу Кирила

Православний світ повинен засудити діяльність керівника Російської Православної церкви Патріарха Кирила, що підтримує війну Росії проти України. Разом з тим його повинні позбавити престолу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення предстоятеля ПЦУ Епіфанія в Facebook .

"На Архієрейському Соборі, який відбувся днями у Святій Софії Київській, ми засудили цю ідеологію, яка через Московський патріархат поширюється вже як єретичне вчення етнофілетизму, тобто поділу Церкви за національною ознакою, який ставиться понад усе", - заявив Епіфаній, додавши, що реакція на пропутінську позицію російського церковника повинна бути не тільки з боку України.

У зв'язку з цим Епіфаній звернувся до Предстоятелів усіх інших Помісних Церков світового православ'я з проханням засудити слова і дії Патріарха Кирила, "який з амвона підтримує кровопролитну війну проти України" і є одним з творців ідеології "русского мира".

"Сама ця ідеологія підпадає під засудження Константинопольським собором 1872 р.етнофілетизму як єресі. Відповідно, Кирило Гундяєв, як її співтворець і пропагандист, повинен підлягати осуду, якщо не зречеться від цієї єресі і не виявить плодів покаяння", - йдеться в повідомленні.