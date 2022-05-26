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Епіфаній закликав Вселенського патріарха позбавити престолу Кирила

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Київ, Четвер 26 травня 2022 11:51
Епіфаній закликав Вселенського патріарха позбавити престолу Кирила Фото: предстоятель ПЦУ Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Православний світ повинен засудити діяльність керівника Російської Православної церкви Патріарха Кирила, що підтримує війну Росії проти України. Разом з тим його повинні позбавити престолу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення предстоятеля ПЦУ Епіфанія в Facebook.

"На Архієрейському Соборі, який відбувся днями у Святій Софії Київській, ми засудили цю ідеологію, яка через Московський патріархат поширюється вже як єретичне вчення етнофілетизму, тобто поділу Церкви за національною ознакою, який ставиться понад усе", - заявив Епіфаній, додавши, що реакція на пропутінську позицію російського церковника повинна бути не тільки з боку України.

У зв'язку з цим Епіфаній звернувся до Предстоятелів усіх інших Помісних Церков світового православ'я з проханням засудити слова і дії Патріарха Кирила, "який з амвона підтримує кровопролитну війну проти України" і є одним з творців ідеології "русского мира".

"Сама ця ідеологія підпадає під засудження Константинопольським собором 1872 р.етнофілетизму як єресі. Відповідно, Кирило Гундяєв, як її співтворець і пропагандист, повинен підлягати осуду, якщо не зречеться від цієї єресі і не виявить плодів покаяння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що санкції проти Кирила можуть увійти до шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

З початку російського вторгнення в Україну він виправдовував війну тим, що нібито Росія захищає мирних людей. Порцію критики предстоятель РПЦ отримав і від Ватикану.

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ПЦУ Єпіфаній Війна Росії проти України
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