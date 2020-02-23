Британія запровадить нові паспорти після Brexit

Британський уряд вирішив оновити паспорт громадянина після виходу Сполученого Королівська зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами міністра внутрішніх справ Британії Прітті Патель, вже з березня британська влада почне надавати громадянам нові паспорти, які отримають синій колір.

"Вихід з Євросоюзу дав унікальну можливість відновити нашу національну ідентичність і прокласти новий шлях у світі. З поверненням до культового синьо-золотого дизайну британський паспорт знову буде вплетений у нашу національну ідентичність", - пояснила вона.

Зазначається, що введення нових документів у Британії відбуватиметься поетапно. Очікується, що вже з середини 2020 року усі нові паспорти будуть синіми та прикрашені квітковими емблемами Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу.

Крім того, сторінка з даними про громадянина у новому паспорті буде виконана з полікарбонату, який міститиме технології для забезпечення безпеки персональних даних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія після завершення перехідного періоду Brexit планує змінити міграційну систему. Згідно з новою системою громадяни ЄС будуть розглядатися аналогічно громадянам інших країн, які прибули до Британії.

Як відомо, 1 лютого Британія офіційно залишила ЄС. До 31 грудня 2020 року на території Британії продовжить діяти законодавство ЄС, проте країна вже не буде представлена в європейських інститутах.