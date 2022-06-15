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США готують військову допомогу України на більше ніж півмільярда доларів, - Bloomberg

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Середа 15 червня 2022 17:41
США готують військову допомогу України на більше ніж півмільярда доларів, - Bloomberg Фото: США готують військову допомогу України на більше ніж півмільярда доларі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Адміністрація Байдена вже цієї середи може оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги у розмірі 650 млн доларів. Вона включає поставки протикорабельних ракет Harpoon.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як відзначають джерела видання, пакет озброєння також включатиме:

  • 320 млн доларів на супутнє обладнання;
  • 55 млн доларів на тепловізійну оптику нічного бачення;
  • 160 млн доларів на навчання.

Інформація про надання військової допомоги стала відомою після того, як українські чиновники закликали прискорити поставки озброєння, аби протистояти поступовому просуванню Росії. Як відзначив президент України Володимир Зеленський, війна може зупинитися, якщо поставки сучасної зброї не прискоряться.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чого можна очікувати від третьої зустрічі у форматі "Рамштайн" із питань військової підтримки України.

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