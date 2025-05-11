Британскую разведку впервые может возглавить женщина: СМИ узнали, кто является фаворитом
Британская разведка может впервые получить женщину во главе. СМИ сообщают, что среди кандидатов фаворитом является Барбара Вудворд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Руководитель МИ6 Ричард Мур должен покинуть свой пост осенью после пяти лет во главе разведки.
Уже проведены собеседования для нового главы, и среди финальных кандидатов есть три женщины, двое из которых работают в самом ведомстве.
По информации издания, одной из главных претенденток является Барбара Вудворд, которая сейчас занимает должность посла Великобритании в ООН.
Она имеет уникальный опыт работы в Китае, но ее назначение вызывает споры из-за критики ее симпатий к Пекину и отсутствия опыта в разведке.
С другой стороны, сторонники считают, что ее опыт на международной арене позволяет ей предоставить новый взгляд на задачи МИ6, особенно в контексте растущих шпионских угроз со стороны Китая.
Вудворд была одной из немногих женщин, которая заявила о своей готовности возглавить разведку Великобритании.
Служба разведки, которая занимается сбором информации за рубежом, имела 17 мужчин на должности руководителя с момента своего основания в 1909 году, тогда как МИ5, контрразведывательная служба, имела только двух женщин на руководящих должностях.
Что известно о МИ6
МИ6 (Служба внешней разведки Великобритании) - это специализированная разведывательная служба, которая отвечает за сбор и анализ информации за рубежом.
Ее основная цель - защита национальных интересов Великобритании, включая безопасность и борьбу с международной террористической деятельностью, шпионажем и организованной преступностью.
МИ6 активно сотрудничает с другими разведслужбами, такими как ЦРУ США и другие международные парнеры.
Напомним, что Британская разведка проанализировала заявление Путина 4 мая о том, что России за время полномасштабной войны против Украины "не было необходимости" применять ядерное оружие, и что он "надеется, что это не потребуется".
Аналитики считают, что это продолжает серию ядерных угроз российского руководства, особенно усилившихся с началом полномасштабной войны против Украины.
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