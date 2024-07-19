Британия требует освободить украинских сотрудников ОБСЕ, задержанных РФ
Британия призвала РФ освободить всех трех незаконно удерживаемых Россией украинских сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Британии при ОБСЕ Нил Голланд.
"Мы присоединяемся к действующему председателю и генеральной секретарше в однозначном осуждении вынесения судебного приговора на прошлой неделе Вадиму Голди к 14 годам заключения", - сказал Голланд на заседании Постоянного совета организации в Вене.
Он отметил, что задержание Вадима и его коллег из Специальной мониторинговой миссии в Украине и обращение с ними является нарушением устоявшихся международных принципов. В частности, Хельсинкского Заключительного акта.
Британский посол подчеркнул, что действия РФ создали "ужасный прецедент, который должен вызвать глубокую обеспокоенность у всех нас".
"Мы призываем Россию прекратить незаконное содержание Вадима, Максима и Дмитрия, а также всех граждан Украины, которых она незаконно удерживает", – заявил Голланд.
Отметим, что три сотрудника СММ ОБСЕ - Вадим Голд, Максим Петров и Дмитрий Шабанов - были задержаны в апреле 2022 года в оккупированном Донецке и Луганске, где они выполняли свои официальные обязанности по мандату всех 57 государств-участников ОБСЕ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой признала действия РФ в ходе полномасштабной войны против Украины - геноцидом украинского народа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.