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Британия вызвала иранского дипломата из-за передачи ракет в Россию

Великобритания, Среда 11 сентября 2024 17:44
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Британия вызвала иранского дипломата из-за передачи ракет в Россию Фото: Британия вызвала иранского дипломата (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Великобритания вызвала иранского дипломата. Это произошло после заявлений о передаче Ираном ракет в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Ирана в связи с передачей баллистических ракет России.

В заявлении говорится, что правительство Великобритании "четко заявляет, что любая передача баллистических ракет России будет рассматриваться как опасная эскалация, что повлечет за собой значительную реакцию".

Иран передал ракеты России

На днях западные СМИ сообщили, что Иран передал Российской Федерации баллистические ракеты малого радиуса действия. Однако официальный Тегеран опроверг данные поставки.

Украина в свою очередь призвала Иран прекратить помогать российской армии в войне.

Тем временем США объявили новые санкции против Ирана. Сегодня в Иране сделали циничное заявление после введения санкций США.

В своем материале РБК-Украина рассказало о том, какими будут последствия передачи иранских баллистических ракет России.

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