Британия открыла подразделение для контроля за соблюдением торговых санкций в отношении РФ

Великобритания запустила новое подразделение по торговым санкциям, наделенное расширенными полномочиями для наказания компаний, нарушающих запреты на экспорт услуг в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
С момента вторжения России в Украину в 2022 году, Британия ввела санкции на сумму более 26 млрд долларов, и это новое подразделение, под названием Управление по применению торговых санкций (OTSI), будет поддерживать компании в соблюдении этих мер.
Министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс отметил, что OTSI сыграет ключевую роль в обеспечении соблюдения санкций и, при необходимости, примет решительные меры против нарушителей.
"Это подразделение поможет нам вместе с бизнесом продолжать оказывать максимальное давление на путинский режим", - заявил министр.
OTSI будет обладать правом налагать штрафы на компании, нарушившие санкции, а также публично раскрывать информацию о таких нарушениях. Кроме того, новое подразделение будет контролировать соблюдение санкций в сфере профессиональных и деловых услуг, в то время как контроль за экспортом и импортом товаров останется за существующими структурами.
Важным новшеством является то, что OTSI сможет расследовать действия британских граждан, нарушающих санкции, даже если они работают в третьих странах, что расширяет рамки британского режима санкций.
На днях Великобритания ввела санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты России и их руководителя Игоря Кириллова за использование химического оружия в Украине.
Помимо этого Британия впервые ввела санкции против судов "теневого флота" РФ, который, по ее мнению, используется российским режимом для обхода западных ограничений на экспорт нефти.
В рамках своего санкционного режима Британия добавила 11 морских судов, включая "Залив Амурский" и "СКФ Печора". Эти суда связаны с транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны.
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