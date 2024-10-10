Британия открыла подразделение для контроля за соблюдением торговых санкций в отношении РФ

С момента вторжения России в Украину в 2022 году, Британия ввела санкции на сумму более 26 млрд долларов, и это новое подразделение, под названием Управление по применению торговых санкций (OTSI), будет поддерживать компании в соблюдении этих мер.

Министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс отметил, что OTSI сыграет ключевую роль в обеспечении соблюдения санкций и, при необходимости, примет решительные меры против нарушителей.

"Это подразделение поможет нам вместе с бизнесом продолжать оказывать максимальное давление на путинский режим", - заявил министр.

OTSI будет обладать правом налагать штрафы на компании, нарушившие санкции, а также публично раскрывать информацию о таких нарушениях. Кроме того, новое подразделение будет контролировать соблюдение санкций в сфере профессиональных и деловых услуг, в то время как контроль за экспортом и импортом товаров останется за существующими структурами.

Важным новшеством является то, что OTSI сможет расследовать действия британских граждан, нарушающих санкции, даже если они работают в третьих странах, что расширяет рамки британского режима санкций.