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Британия отозвала для консультаций посла из Ирана

Фото: министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

МИД Великобритании отзывает для консультаций посла королевства в Тегеране в связи с казнью иранскими властями бывшего замминистра обороны Алиреза Акбари, имевшего двойное гражданство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клэверли.

"Мы призываем режим к ответу. Сегодня Соединенное Королевство ввело санкции против генерального прокурора Ирана, вызвало поверенного в делах Ирана в Великобритании и временно отозвало британского посла для консультаций. Наш ответ на действия Ирана не ограничится этим. Мы рассматриваем дальнейшие шаги", - написал Клэверли.

Напомним, в Иране казнили бывшего замминистра обороны по обвинениям в якобы шпионаже. У него было двойное гражданство Ирана и Великобритании.

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