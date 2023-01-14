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В Иране казнили экс-замминистра обороны. У него было двойное гражданство

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Тегеран, Суббота 14 января 2023 10:37
В Иране казнили экс-замминистра обороны. У него было двойное гражданство Фото: Иран казнил бывшего чиновника с двойным гражданством (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Иране казнили бывшего замминистра обороны по обвинениям в якобы шпионаже. У него было двойное гражданство Ирана и Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Власти Ирана казнили Али-Реза Акбари, приговоренного к смертной казни по обвинениям в шпионаже в пользу Великобритании. Акбари занимал должность замминистра обороны. Дело против него было открыто в 2019 году, тогда же его задержали. Акбари отрицал свою вину.

Известно, что 11 января Верховный суд Ирана окончательно отклонил апелляцию Акбари и оставил смертный приговор. В тот же день его перевели в одиночную камеру, а семью попросили приехать в тюрьму для "последнего визита".

Иранские СМИ сообщают, Акбари был повешен, но не уточнили дату смертной казни. Позже журналисты опубликовали аудиозапись, в которой бывший замминистра заявляет, что признался в не совершаемых преступлениях. Он добавил, что сделал это после избиений и пыток.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в пятницу, что Иран должен отменить приговор. Он назвал дело против Акбари политически мотивированным и призвал освободить его.

Напомним, ранее мы сообщали, что Иран готовится казнить бывшего замминистра обороны Али-Реза Акбари с двойным гражданством.

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