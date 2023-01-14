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Британія відкликала для консультацій посла з Ірану

Фото: міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

МЗС Великобританії відкликає для консультацій посла королівства в Тегерані у зв'язку із стратою іранською владою колишнього заступника міністра оборони Аліреза Акбарі, який мав подвійне громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі.

"Ми закликаємо режим до відповіді. Сьогодні Сполучене Королівство ввело санкції проти генерального прокурора Ірану, викликало повіреного у справах Ірана у Великобританії і тимчасово відкликало британського посла для консультацій. Наша відповідь на дії Ірану не обмежиться цим. Ми розглядаємо подальші кроки", - написав Клеверлі.

Нагадаємо, в Ірані стратили колишнього заступника міністра оборони за звинуваченнями у нібито шпіонажі. Він мав подвійне громадянство Ірану та Великобританії.

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