Британія посилить позиції в Арктиці для захисту НАТО від РФ

Фото: Гевін Вільямсон (uatv.ua)

Королівська морська піхота вирушила захищати північний фланг НАТО

Велика Британія в найближчому майбутньому Великобританія збирається посилити свої позиції в арктичному регіоні для захисту північного флангу НАТО від Росії. Як інформує РБК-Україна, про це заявив міністр оборони королівства Гевін Вільямсон, пише газета Daily Telegraph.

За словами Вільямсона, британські військові вже почали розгортання своїх сил в Арктиці. Виступаючи перед британськими морськими піхотинцями на новій військовій базі Бардуфосс на півночі Норвегії, міністр сказав, що цей крок є умовою десятирічної програми з нарощування військової присутності в арктичному регіоні.

Число британських військовослужбовців в рамках програми в найближчому майбутньому збільшиться до бригади.Також програма включає в себе навчання норвезьких колег британськими військовими фахівцями.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоханнис на Мюнхенській конференції з безпеки закликав НАТО посилити присутність в Чорному морі.