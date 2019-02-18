ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британія посилить позиції в Арктиці для захисту НАТО від РФ

Новини » Політика    18.02.2019 - 04:39
Британія посилить позиції в Арктиці для захисту НАТО від РФ
Фото: Гевін Вільямсон (uatv.ua)

Королівська морська піхота вирушила захищати північний фланг НАТО

Велика Британія в найближчому майбутньому Великобританія збирається посилити свої позиції в арктичному регіоні для захисту північного флангу НАТО від Росії. Як інформує РБК-Україна, про це заявив міністр оборони королівства Гевін Вільямсон, пише газета Daily Telegraph.

За словами Вільямсона, британські військові вже почали розгортання своїх сил в Арктиці. Виступаючи перед британськими морськими піхотинцями на новій військовій базі Бардуфосс на півночі Норвегії, міністр сказав, що цей крок є умовою десятирічної програми з нарощування військової присутності в арктичному регіоні.

Число британських військовослужбовців в рамках програми в найближчому майбутньому збільшиться до бригади.Також програма включає в себе навчання норвезьких колег британськими військовими фахівцями.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоханнис на Мюнхенській конференції з безпеки закликав НАТО посилити присутність в Чорному морі.

Порошенко назвав НАТО єдиною ефективною гарантією безпеки Більшість грузинів підтримують членство країни в ЄС та НАТО
Новини України НАТОВеликобританияАрктика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся