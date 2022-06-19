Британія спростить в'їзд до країни для неповнолітніх українців, - The Times

Уряд Британії встановить нові правила для в'їзду в країну неповнолітніх громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням журналіста на The Times.
Зазначається, що згідно з новим рішенням уряду неповнолітні українські біженці зможуть в'їхати до Британії без супроводу.
"Нова зміна правил дозволить сотням дітей і підлітків-біженців в'їхати до Великобританії", - зазначають у The Times.
Варто зауважити, що раніше особам молодше 18 років було заборонено в'їзд до Великобританії без батьків або опікунів.
Нагадаємо, раніше Верховна рада ратифікувала угоду про скасування ввізного мита та тарифних квот у двосторонній торгівлі між Україною та Великобританією.
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