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Рада ратифікувала скасування мит і квот у торгівлі з Британією

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Київ, Неділя 19 червня 2022 19:40
Рада ратифікувала скасування мит і квот у торгівлі з Британією Фото: Верховна рада підтримала скасування мит (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Верховна рада ратифікувала угоду про скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі між Україною та Великою Британією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.

Повідомляється, що ратифікацію підтримав 301 народний депутат. Угода буде діяти протягом 12 місяців, але за домовленістю між сторонами можуе бути продовжена на новий термін.

Завдяки скасуванню ввізних мит і тарифних квот українські виробники зможуть збільшити експорт з високою доданою вартістю. Йдеться про борошно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, соки, цукор і т.д. саме ці товари Україна традиційно експортує до Великобританії.

У 2021 році товарообіг між країнами зріс майже на 57% і склав 2,2 млрд доларів. У свою чергу, експорт показав значну динаміку, додавши +62% і перевищивши 1 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада на рік скасувала мита на український експорт.

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