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Британия упростит въезд в страну для несовершеннолетних украинцев, - The Times

Фото: Британия упростит въезд в страну для несовершеннолетних украинцев (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Правительство Британии установит новые правила для въезда в страну несовершеннолетних граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста The Times.

Отмечается, что, согласно новому решению правительства, несовершеннолетние украинские беженцы смогут въехать в Британию без сопровождения.

"Новое изменение правил позволит сотням застрявших детей и подростков-беженцев въехать в Великобританию", - рассказывают в The Times.

Стоит заметить, что ранее лицам младше 18 лет был запрещен въезд в Великобританию без родителей или опекунов.

Напомним, ранее Верховная рада ратифицировала соглашение об отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле между Украиной и Великобританией.

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