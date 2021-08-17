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Британія вимагає від Росії звільнення чотирьох незаконно засуджених кримських татар

Автор: Дмитро Левицький

Посол Британії в Україні Меліна Сіммонс відреагувала на незаконний вирок чотирьом кримським татарам в Росії в рамках "справи Хізб ут-Тахрір". Мова про Руслана Нагаєва, Ленура Халілова, Руслана Месутова та Ельдара Кантімірова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла в Twitter.

Британія вимагає, щоб Росія звільнила всіх українських політв'язнів.

"Політично вмотивовані переслідування кримських татар, що тривають з боку Росії, повинні припинитися. Британія закликає Російську Федерацію негайно звільнити Руслана Нагаєва, Ленура Халілова, Руслана Месутова, Ельдара Кантімірова та всіх українських політв'язнів", - наголосила Сіммонс.

Нагадаємо, четверо кримських татар отримали були засуджені російським судом за нібито участь в терористичній організації. Їм присудили 61 рік колонії суворого режиму на чотирьох. МЗС України вже висловило протест Росії.

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