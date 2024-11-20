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Британия и Молдова подписали оборонный пакт о противодействии российской агрессии

Фото: министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Великобритания и Молдова начали новое партнерство в сфере обороны и безопасности на фоне угроз со стороны России. Подписали пакт о противодействии российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что об инициативе было объявлено во время визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми в столицу Молдовы Кишинев.

В МИД Британии отметили, что пакт направлен на "развитие широкого сотрудничества между двумя странами и усиление устойчивости Молдовы к внешним угрозам".

"Молдова является жизненно важным партнером Великобритании в сфере безопасности, и именно потому, чтобы усилить ее устойчивость к российской агрессии и обеспечить безопасность на британских улицах, я углубляю сотрудничество в сфере нелегальной миграции и веду начало нового партнерства в сфере обороны и безопасности", - заявил Лемми.

Россия вмешивается во внутренние дела Молдовы

Напомним, недавно в Молдове прошли президентские выборы, а также референдум по вступлению страны в Европейский Союз.

Во время выборов Министерство иностранных дел Молдовы обвинило Россию в умышленном создании очередей на избирательных участках.

Перед этим вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимова заявила, что РФ также осуществляет масштабную кампанию по дестабилизации политической ситуации в стране. По ее словам, Москва выделила около 100 млн евро, чтобы сорвать президентские выборы и референдум.

Сообщалось, что российские и прокремлевские агенты начали информационную операцию по дискредитации победы Майи Санду на выборах президента Молдовы. Они пытаются признать недействительными результаты подсчета голосов.

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