Британия и Молдова подписали оборонный пакт о противодействии российской агрессии

Отмечается, что об инициативе было объявлено во время визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми в столицу Молдовы Кишинев.

В МИД Британии отметили, что пакт направлен на "развитие широкого сотрудничества между двумя странами и усиление устойчивости Молдовы к внешним угрозам".

"Молдова является жизненно важным партнером Великобритании в сфере безопасности, и именно потому, чтобы усилить ее устойчивость к российской агрессии и обеспечить безопасность на британских улицах, я углубляю сотрудничество в сфере нелегальной миграции и веду начало нового партнерства в сфере обороны и безопасности", - заявил Лемми.