Британия и ЕС призывают бойкотировать выступления Лаврова на саммите G20, - The Telegraph

По его словам, Евросоюз планирует сделать все возможное для того, чтобы полностью изолировать Россию на встрече лидеров стран "Большой двадцатки" в Индонезии, которая начнется 15 ноября.

"Мы стараемся работать с партнерами, чтобы очень твердо показать, что международное сообщество думает обо всех этих преступлениях, зверствах и незаконных действиях России. Это означает также, что им не следует встречаться с Лавровым или с кем-либо из тех, кто возглавляет российскую делегацию, или чтобы люди выходили, когда россияне выступают", - отметил чиновник ЕС.

Он также отметил, что по этому вопросу позиция ЕС полностью соответствует британской.