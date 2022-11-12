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Британия и ЕС призывают бойкотировать выступления Лаврова на саммите G20, - The Telegraph

Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия и Евросоюз призвали всех союзников не присутствовать на выступлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе саммита G20 и не проводить с ним переговоры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии The Telegraph заявил неназванный представитель внешнеполитического ведомства ЕС.

По его словам, Евросоюз планирует сделать все возможное для того, чтобы полностью изолировать Россию на встрече лидеров стран "Большой двадцатки" в Индонезии, которая начнется 15 ноября.

"Мы стараемся работать с партнерами, чтобы очень твердо показать, что международное сообщество думает обо всех этих преступлениях, зверствах и незаконных действиях России. Это означает также, что им не следует встречаться с Лавровым или с кем-либо из тех, кто возглавляет российскую делегацию, или чтобы люди выходили, когда россияне выступают", - отметил чиновник ЕС.

Он также отметил, что по этому вопросу позиция ЕС полностью соответствует британской.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным The Guardian, мировые лидеры не примут участие в официальном совместном фото во время встречи на саммите G20 на Бали на следующей неделе из-за присутствия Лаврова.

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Российская ФедерацияВеликобританияЕвросоюзЛавровСаммит G20Война России против Украины