Британія та ЄС закликають бойкотувати виступи Лаврова на саміті G20, - The Telegraph

За його словами, Євросоюз планує зробити все можливе для того, щоб повністю ізолювати Росію на зустрічі лідерів країн "Великої двадцятки" в Індонезії, яка розпочнеться 15 листопада.

"Ми намагаємося працювати з партнерами, щоб дуже твердо показати, що міжнародне співтовариство думає про всі ці злочини, звірства і незаконні дії Росії. Це означає також, що їм не слід зустрічатися з Лавровим або з кимось із тих, хто очолює російську делегацію, або щоб люди виходили, коли росіяни виступають", - зазначив чиновник ЄС.

Він також зазначив, що щодо цього питання позиція ЄС повністю відповідає британській.