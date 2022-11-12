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Британія та ЄС закликають бойкотувати виступи Лаврова на саміті G20, - The Telegraph

Фото: Сергій Лавров, голова МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британія та Євросоюз закликали всіх союзників не бути присутніми на виступах глави МЗС РФ Сергія Лаврова під час саміту G20 і не проводити з ним переговори.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі The Telegraph заявив неназваний представник зовнішньополітичного відомства ЄС.

За його словами, Євросоюз планує зробити все можливе для того, щоб повністю ізолювати Росію на зустрічі лідерів країн "Великої двадцятки" в Індонезії, яка розпочнеться 15 листопада.

"Ми намагаємося працювати з партнерами, щоб дуже твердо показати, що міжнародне співтовариство думає про всі ці злочини, звірства і незаконні дії Росії. Це означає також, що їм не слід зустрічатися з Лавровим або з кимось із тих, хто очолює російську делегацію, або щоб люди виходили, коли росіяни виступають", - зазначив чиновник ЄС.

Він також зазначив, що щодо цього питання позиція ЄС повністю відповідає британській.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними The Guardian, світові лідери не візьмуть участь в офіційному спільному фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через присутність Лаврова.

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