Британия и ЕС создадут для Украины аналог Patriot

Издание пишет, что Москва пользуется нехваткой у Украины ракет к системам ПВО Patriot и усиливает ракетно-дроновые атаки, целенаправленные на украинские города.

В то же время президент Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков Pac-3 для Patriot, которых не хватало с начала войны США против Ирана.

Именно из-за недостатка ракет-перехватчиков к системам ПВО Зеленский предложил создать европейскую альтернативу американской системе ЗРК Patriot.

После переговоров с британским премьером Киром Стармером президент Украины заявил, что Франция, Германия и Лондон помогут с противобаллистическими возможностями.

Тогда Зеленский выразил надежду, что Украине и союзникам удастся разработать европейскую альтернативу Patriot, которая также нужна Великобритании.

Он также пообщался с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы убедить Альянс играть координирующую роль в развитии альтернативы.

Украинские источники сообщили The Telegraph, что план Киева заключается в том, чтобы собственная оборонная промышленность производила ракеты-перехватчики для европейской системы.

Они будут совмещены с радаром, системами слежения и наведения, разработанными европейскими фирмами.

"Роль Украины заключается в производстве противобаллистических ракет-перехватчиков, и мы уже проводим их испытания", - сказал источник, знакомый с планами коалиции.

Известно, что в своей координационной роли НАТО созвало встречи с лидерами промышленности, советниками по национальной безопасности из стран-членов альянса и другими должностными лицами по вопросам планирования.

Непонятно, сколько времени понадобится для создания операционной системы, способной сравниться по скорости перехвата с ракетами Pac-3 системы Patriot.