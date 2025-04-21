Британия станет независимой от США в производстве артснарядов, - СМИ

Компания BAE Systems создает взрывчатку собственного производства и планирует полностью отказаться от американских комплектующих в производстве артснарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Отмечается, что британская оборонная компания BAE Systems намерена построить в стране три новых завода для производства взрывчатки на базе гексогена. Это вещество используют в 155-мм снарядах для пушек британской армии и других видов вооружения.
Производство собственных боеприпасов расширяется на фоне отказа британских и европейских оборонных компаний от покупки американского оборудования из-за опасений, что президент Трамп превратил США в ненадежного партнера.
В течение двух лет, BAE Systems намерена увеличить производство боеприпасов калибра 155-мм стандарта НАТО в 16 раз. Компания планирует использовать первую в мире инновационную технологию, что является крупнейшим переворотом в производстве взрывчатых веществ за последние 50 лет, наладить производство собственных взрывчатых веществ и продавать эту технологию другим странам мира. Ранее производитель импортировал взрывчатку на базе гексогена из США и Франции.
BAE Systems является крупнейшим оборонным подрядчиком в Европе и надеется достичь производства боеприпасов без американских компонентов. Это позволит использовать снаряды без каких-либо ограничений со стороны США.
Издание напомнило, что снаряды калибра 155-мм используются британской армией в самоходной гаубице Archer и бронированной самоходной артиллерийской установке AS-90.
BAE Systems - единственный производитель снарядов этого типа в Великобритании. Большая часть этих боеприпасов была передана Украине, что сделало их дефицитом внутри страны.
После отказа администрации президента США Дональда Трампа активно противостоять России, страны Европы начали менять подходы оборонной стратегии.
Так, европейские страны планируют изменить подход к оказанию помощи Украине и финансировать производство оружия вместо поставок готовых вооружений.
Соединенные Штаты не планируют в дальнейшем помогать Украине оружием, а законтрактованные поставки времен Джо Байдена заканчиваются.
Тем временем Британия успешно испытала оружие для уничтожения "стай" вражеских дронов.
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