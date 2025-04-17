"Жарит" дроны: Британия протестировала оружие, которое может появиться и в Украине

Великобритания успешно испытала микроволновое оружие для уничтожения "стай" дронов RapidDestroyer. Впоследствии оно может быть использовано на фронте в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"Министерство обороны Великобритании провело успешные испытания нового типа электронного оружия для борьбы с беспилотниками, которое может быть использовано на современных полях сражений, в том числе в Украине", - говорится в статье.

Что известно про RapidDestroyer

RapidDestroyer разработан консорциумом во главе с французским оборонным конгломератом Thales и использует мощную радиочастоту для выведения из строя или "поджаривания" электроники беспилотников на расстоянии.

В ходе недавних испытаний оружие нейтрализовало два "роя" из восьми дронов, сообщило Минобороны Великобритании "в рамках проекта было отслежено, обнаружено и уничтожено более 100 дронов".

Технология все еще находится на ранней стадии. RapidDestroyer перевозится на кузове грузовика и требует большого количества энергии.

Аналоги RapidDestroyer

Издание напоминает, что у RapidDestroyer есть аналоги:

американский Tactical High-power Operational Responder (THOR), разработанный ВВС США и рядом частных компаний, размером с морской контейнер;

Leonidas, разработанный технологической компанией Epirus для ВМС США и предназначенный для использования на кораблях.

Как работает RapidDestroyer

Новая технология электромагнитного оружия стреляет широким пучком энергии, который относительно не дорогой и способен уничтожить несколько дронов одновременно.

По мнению экспертов, комментарии которых приводятся в материале, это делает оружие эффективным при столкновении с "противостоящим роем", хотя его неизбирательный характер делает его менее подходящим для защиты инфраструктуры, например, аэропорта.

"Мощные микроволновые системы потенциально являются очень эффективным средством защиты от большого количества дронов и, возможно, крылатых ракет, в условиях, когда их широкий конус действия не создает больше проблем, чем решает", - говорит Джастин Бронк из Королевского института объединенной службы в Лондоне.

В определенных обстоятельствах, например, на базах в пустыне или на кинетической линии фронта или на военных кораблях в море, да, безусловно, они обеспечивают значительное увеличение возможностей по борьбе с беспилотниками, но они не являются универсальным решением.

По словам одного из высокопоставленных британских военных, беспилотники стали значительной силой на поле боя, но им приходится преодолевать "стену электронных помех".

"Это игра "меры против мер противодействия", - сказал он, добавив, что есть способы защиты дронов от микроволнового оружия, например, защита их схем материалами, блокирующими внешние электрические поля.

В конечном итоге технология нацелена и на противоракетную оборону.

"ВМС США объявили, что в 2026 году проведут испытания мощного микроволнового оружия, известного как Project Meteor, способного сбивать быстродвижущиеся противокорабельные баллистические ракеты", - констатирует Financial Times.