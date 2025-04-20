ua en ru
Вс, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Вместо оружия - инвестиции в оборонку. Европа меняет стратегию помощи Украине, - WP

Брюссель, Воскресенье 20 апреля 2025 16:03
UA EN RU
Вместо оружия - инвестиции в оборонку. Европа меняет стратегию помощи Украине, - WP Фото: Европа планирует дать Украине инвестиции в оборонку вместо оружия (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны Европы могут изменить подход к оказанию помощи Украине в войне. Речь идет о финансировании оборонной промышленности вместо поставок готового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Европейский чиновник на условиях анонимности рассказал изданию, что все больше стран Европы рассматривают модель вливания денег в украинскую оборонную промышленность вместо отправки готового оружия.

По мнению европейских представителей, это может ускорить оказание помощи, поскольку европейские запасы заканчиваются после направления оружия в Украину.

По словам собеседника, такая стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину как своеобразный полигон для разработки и тестирования оружия. Речь идет, например, о беспилотниках, в которых у стран НАТО нет такого опыта, как у украинцев.

"Это беспроигрышный вариант. Нам дешевле. Им надо производить. А украинцы нас многому учат", - добавил европейский чиновник.

Военная помощь Украине

Европа после возвращения Дональда Трампа в Белый дом пытается увеличить инвестиции в оборону, а также нарастить военную помощь Украине.

Стоит напомнить, что Трамп после перепалки с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме прекратил военную помощь Украине и обмен разведданными. Позже США возобновили поставки.

Однако, по данным издания, в администрации Трампа пока не ведут обсуждений о продолжении поставок оружия Украине, а помощь, которая была одобрена Джо Байденом, заканчивается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Оружие в Украине Военная помощь
NEWS
После 16 часов "перемирия" РФ усилила обстрелы. Зеленский назвал самые активные направления
После 16 часов "перемирия" РФ усилила обстрелы. Зеленский назвал самые активные направления
DAILY
Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины