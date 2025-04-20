Вместо оружия - инвестиции в оборонку. Европа меняет стратегию помощи Украине, - WP

Страны Европы могут изменить подход к оказанию помощи Украине в войне. Речь идет о финансировании оборонной промышленности вместо поставок готового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Европейский чиновник на условиях анонимности рассказал изданию, что все больше стран Европы рассматривают модель вливания денег в украинскую оборонную промышленность вместо отправки готового оружия.

По мнению европейских представителей, это может ускорить оказание помощи, поскольку европейские запасы заканчиваются после направления оружия в Украину.

По словам собеседника, такая стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину как своеобразный полигон для разработки и тестирования оружия. Речь идет, например, о беспилотниках, в которых у стран НАТО нет такого опыта, как у украинцев.

"Это беспроигрышный вариант. Нам дешевле. Им надо производить. А украинцы нас многому учат", - добавил европейский чиновник.