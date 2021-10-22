Британія та США: провал судової реформи може вплинути на вступ України в НАТО

Посол Британії Мелінда Сіммонс та тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіли, чим може обернутися провал судової реформи . Вони попередили, що це може вплинути на інвестиції та євроатлантичну інтеграцію.

"Для реалізації власних цілей, збільшення іноземних інвестицій, вступу в НАТО, вступу в ЄС Україні доведеться покращитися, зокрема це стосується судової системи. Ми не можемо змусити американські компанії інвестувати сюди, поки вони не будуть відчувати впевненість судовою системою. Бар'єром номер один є вільне та незалежне судочинство", - сказала Квін.

Британський дипломат, зі свого боку, також зазначила, що провал судової реформи в Україні може обернутися зупинкою інвестицій.

"Якщо ці реформи не вдасться втілити в життя, то це зупинить інвестиції. Я також погоджуюся з Крістіною, що це стане проблемою для євроатлантичних планів України", - наголосила Сіммонс.

Водночас представники і Британії, і США наголосили, що Вашингтон і Лондон продовжать допомагати Україні з впровадженням реформ.

У ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" експерти та гості студії дають відповідь на питання, чому українські реанімації переповнені хворими на коронавірус і хто винен у тому, що ми програємо війну ковіду на другому році пандемії.

Також Віктор Ляшко, Ольга Голубовська, Михайло Радуцький та інші пояснюють, чи потрібно вводити обов'язкову вакцинацію в країні і як перекрити канал підроблених СOVID-сертифікатів.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 22 жовтня

Нагадаємо, у попередньому випуску Юлія Тимошенко повідала, хто "сосе" український газ.



А Савік Шустер розповів, скільки в Україні людей з високим доходом, середнім, нижче середнього і тих, хто живе за межею бідності.



Крім того, українці висловилися про те, чи вірять, що команда Зеленського впорається з енергетичною кризою.

Також старший науковий співробітник Центру політики безпеки Андрій Ілларіонов розкритикував дипломатичну політику Зеленського.



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