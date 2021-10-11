Реформа КСУ і новий закон про СБУ: в Євросоюзі розповіли, чого чекають від України
У Європейському союзі схвалюють певний прогрес, якого Україна змогла домогтися щодо судової реформи. У той же час Брюссель чекає на "дуже швидку імплементацію" законодавства, прийнятого в рамках цієї реформи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву одного з високих чиновників Євросоюзу журналістам напередодні завтрашнього саміту.
"Є ряд сфер, в яких ми будемо стимулювати наших українських друзів рухатися трохи швидше", - заявив він.
Зокрема, мова про реформу Конституційного суду та прозорий процес обрання майбутніх суддів, прийняття законопроекту про СБУ, зміцнення корпоративного управління в державному секторі, завершення конкурсу з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Також представник ЄС зазначив, що незважаючи на успішну реалізацію Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, яка виразилася в тому числі через зростання товарообігу, в документі "ще є великий нерозкритий потенціал".
Зокрема, на майбутньому саміті говоритимуть про подальшу інтеграцію України в цифровий ринок ЄС, а також про виконання Києвом своїх зобов'язань у сферах транспорту, захисту навколишнього середовища та трудового права.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті Україна-ЄС підпишуть три угоди.