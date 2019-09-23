Британія вважає Іран винним за атаку на саудівські НПЗ

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Великобританія дійшла до висновку, що Іран несе відповідальність за напади на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За його словами, тепер Британія "з дуже високим ступенем ймовірності покладає відповідальність на Іран" за напад.

Він зазначив, що Великобританія розгляне можливість участі у військових зусиллях Сполученних Штатів Америки, спрямованих на зміцнення оборони саудівського королівства.

Прем'єр також наголосив, що Велика Британія працюватиме з союзниками, щоб знизити напругу на Близькому Сході, яка зросла після нападу 14 вересня на найбільший в світі об'єкт нафтової переробник і нафтове родовище.

"Ми будемо працювати з нашими американськими друзями і нашими європейськими друзями, щоб виробити відповідь, яка намагатиметься знизити напруженість в регіоні Перської затоки", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що єменські повстанці попередили Саудівську Аравію про те, що Іран готується завдати нових ударів по саудівським об'єктам. Однак таку заява хуситів сприйняли в Ер-Ріяді з часткою скептицизму.

Крім того, міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив, що якщо напад на нафтопереробний завод в Саудівській Аравії був здійснений з території Ірану, то це буде розцінене Ер-Ріядом як акт війни.