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Ер-Ріяд: якщо напад на НПЗ був здійснений з Ірану, то це акт війни

Новини » Політика    22.09.2019 - 15:20
Ер-Ріяд: якщо напад на НПЗ був здійснений з Ірану, то це акт війни
Фото: Адель аль-Джубейр (aljazeera.com)

В Ер-Ріяді також відреагували на заперечення Ірану

Якщо напад на нафтопереробний завод в Саудівській Аравії був здійснений з території Ірану, то це буде розцінене Ер-Ріядом як акт війни. Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр в інтерв'ю телеканалу CNN.

За словами саудівського політика, Ер-Ріяд встановив, що безпілотники, за допомогою яких була вчинена атака на НПЗ, були виготовлені та доставлені в Ємен з Ірану. Однак наразі Саудівська Аравія не знає, із чиєї саме території були випущені дрони.

"Ми поклали на Іран відповідальність, оскільки ракети і безпілотники, які завдали удари по Саудівській Аравії, були виготовлені Іраном і доставлені з Ірану. Але в тому випадку, якщо атака проведена з території вашої країни (з території Ірану - ред.), це переносить нас в іншу категорію. Це могло б бути розцінено як акт війни", - заявив він.

Також в Ер-Ріяді відреагували на заперечення міністра закордонних справ Ірану Мохаммеда Джавада Заріфа у причетності Тегерану до атаки на нафтопереробний завод в Саудівській Аравії.

"Пан Заріф не говорить правду, або ж він не в курсі, що робить його уряд, інша частина його уряду", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що єменські повстанці попередили Саудівську Аравію про те, що Іран готується завдати нових ударів по саудівським об'єктам. Однак таку заява хуситів сприйняли в Ер-Ріяді з часткою скептицизму.

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