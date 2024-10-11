Британия расследует деятельность 37 фирм по подозрению в обходе нефтяных санкций против РФ, - BBC

Правительство Великобритании ведет расследование в отношении 37 британских компаний. Их подозревают в соучастии в обходе санкций, наложенных на российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
В декабре 2022 года страны G7 ввели эмбарго на импорт российской нефти по морю и установили потолок цены на уровне 60 долларов за баррель. Фирмам, связанным с этими странами, запрещено участвовать в торговле российской нефтью, если цена превышает установленный лимит.
С декабря 2022 года Министерство финансов Великобритании начало расследование в отношении 52 компаний, 15 из которых уже закрыты. Однако в 37 случаях расследование продолжается, и пока никому не предъявлено обвинений.
Названия подозреваемых фирм не разглашаются, а само расследование ведет Бюро применения финансовых санкций (OFSI). В марте 2024 года оно получило дополнительное финансирование в размере 50 млн фунтов для усиления контроля за санкционным режимом.
Эксперты критикуют отсутствие наказаний за нарушение санкций. Луис Уилсон, руководитель нефтяных расследований в организации Global Witness, выразил недовольство тем, что британские власти пока никого не привлекли к ответственности и призвал к более решительным действиям.
Министерство финансов Великобритании объясняет задержку сложностью подобных расследований, а Уилсон отмечает, что фирмы могут легко предоставить документы, которые доказывают их невиновность.
США также опасаются ужесточать контроль, чтобы не спровоцировать рост цен на нефть, поскольку значительная часть российской нефти уже продается с заметной скидкой.
Великобритания ввела санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты России и их главы Игоря Кириллова, обвиняя их в использовании химического оружия в Украине.
Кроме того, впервые были наложены санкции на суда "теневого флота" России, которые, по мнению Британии, помогают обходить западные нефтяные ограничения. Под санкции попали 11 судов, включая "Залив Амурский" и "СКФ Печора", задействованные в транспортировке российской нефти в третьи страны.
Также Великобритания создала новое подразделение по торговым санкциям для усиления контроля за экспортом услуг в Россию.
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