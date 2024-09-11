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Британия расширила санкции против России, добавив 10 новых судов

Среда 11 сентября 2024 11:29
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Британия расширила санкции против России, добавив 10 новых судов Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Великобритании расширило санкционный список в отношении России, добавив 10 новых судов. Помимо этого Лондон внес одну административную поправку в режим санкций против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Среди судов, попавших под санкции, значатся нефтяные танкеры, такие как Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER, NS CORONA, а также танкер под флагом Панамы Zaliv Aniva.

В правительстве заявили, что эти суда участвуют в перевозке нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третьи страны, что способствует дестабилизации Украины и нарушает ее территориальную целостность и суверенитет, поддерживая российское правительство.

Санкции против России

С момента полномасштабного вторжения в Украину Россия попала под 14 пакетов санкций от Европейского Союза в ответ на агрессию.

В конце июня был утвержден новый пакет, который затронул российских пропагандистов, деятелей культуры, мать главы Чечни Рамзана Кадырова, а также сотрудников ФСБ. Подробности о тех, кто попал под санкции ЕС, читайте в материале РБК-Украина.

В июне Великобритания впервые ввела санкции против судов так называемого "теневого флота" российского диктатора Владимира Путина, которые, по мнению Лондона, используются для обхода западных ограничений на торговлю российской нефтью.

В июле Британия расширила санкционный режим, добавив в список 11 новых российских морских судов.

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