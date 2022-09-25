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США объявят о новых санкциях против РФ в ближайшие дни, - Салливан

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Вашингтон, Воскресенье 25 сентября 2022 18:49
США объявят о новых санкциях против РФ в ближайшие дни, - Салливан Фото: помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США уже в ближайшие дни объявят о новом пакете санкций против России из-за проведения "референдумов" на оккупированных российскими войсками территориях Украины.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

"США анонсируют санкции по юридическим лицам и компаниям за пределами России, которые поддерживают референдумы. Вы увидите это в ближайшие дни, США сделают дальнейшие объявления. Это лишь удвоит наши усилия по предоставлению Украине вооружений и военной техники", - отметил Салливан.

Напомним, что ранее эксперт рассказал, когда все российские банки можно отключить от SWIFT.

Ранее также в Конгрессе США предложили ввести механизм санкций против российских военных преступников. По словам конгрессменов, обнаружение массового захоронения в украинском городе Изюм после того, как оттуда были вытеснены российские оккупанты, укрепляет решимость США добиваться ответственности за предполагаемые военные преступления и злодеяния.

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