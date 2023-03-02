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Британия рассчитывает, что Индия осудит войну России против Украины

Фото: Джеймс Клеверли, глава МИД Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Великобритания надеется, что Индия пересмотрит свою позицию насчет войны против Украины и осудит агрессию России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

По словам чиновника, Британия "полностью понимает", что у Индии сложились давние отношения с Россией, но надеется, что "как можно больше стран" выступят с осуждением войны.

"Это будет разговор, который мы продолжаем вести с нашими индийскими друзьями и коллегами", - уточнил он.

Стоит заметить, что недавно Индия воздержалась при голосовании в ООН по вопросу о принятии резолюции, призывающей Россию немедленно вывести свои войска из Украины. Также страна отказывается критиковать вторжение РФ.

Напомним, ранее стало известно, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти Urals.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц обсудил войну России против Украины с премьером Индии Нарендрой Моди.

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ВеликобританияВойна России против Украины