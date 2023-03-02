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Британія розраховує, що Індія засудить війну Росії проти України

Фото: Джеймс Клеверлі, голова МЗС Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Велика Британія сподівається, що Індія перегляне свою позицію щодо війни проти України та засудить агресію Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

За словами чиновника, Британія "повністю розуміє", що в Індії склалися давні відносини з Росією, але сподівається, що "якнайбільше країн" виступлять із засудженням війни.

"Це буде розмова, яку ми продовжуємо вести з нашими індійськими друзями та колегами", - уточнив він.

Варто зауважити, що нещодавно Індія утрималася під час голосування в ООН щодо прийняття резолюції, яка закликає Росію негайно вивести свої війська з України. Також країна відмовляється критикувати вторгнення РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Індія стала найбільшим покупцем російської нафти Urals.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив війну Росії проти України із прем'єром Індії Нарендрою Моді.

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ВеликобританіяВійна Росії проти України