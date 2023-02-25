Шольц обсудил с премьер-министром Индии войну в Украине

Индия планирует развивать связи с ЕС и будет способствовать усилиям по прекращению войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди, которое приводит Bloomberg.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел встречу с Моди и обсудил ряд вопросов, включая Украину.

"Европа и ее союзники пытаются изолировать и наказать Россию за ее агрессию в Украине и хотят, чтобы Индия отвернулась от Москвы, поскольку война продолжается уже второй год", - говорится в материале.

Шольц указал, что Индия покупает большие объемы российской нефти со скидкой, а также зависит от РФ в вопросах военной техники.

Также лидеры двух стран обсудили связанную с войной против Украины нехватку продовольствия и удобрений в мире.