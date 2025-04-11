Британия рассматривает отправку военных в Украину на 5 лет, - The Telegraph

По данным британского издания, официальный Лондон рассматривает возможность размещения войск Соединенного Королевства в Украине сроком на 5 лет. Планируется, что такое развертывание должно помочь обучить и восстановить украинскую армию, чтобы предотвратить новую военную агрессию со стороны РФ.

Во время дискуссий между Британией и Францией по "коалиции решительных" был поднят вопрос поэтапного выхода контингента.

Как пишет The Telegraph, согласно плану "одного из ряда вариантов на столе", возглавляемые Европой военные силы будут направлены в Украину, чтобы сначала сдержать Россию от нарушения любой договоренности, и дать украинской стороне "столь необходимую передышку".

Также отмечается, что возможность того, что российский диктатор Владимир Путин решится атаковать западные силы в Украине на фоне актуального положения собственной армии и ее возможностей, французские военные планировщики считают "очень маловероятной".

Согласно плану, "силы успокоения" под руководством Франции и Британии также могут помочь защитить небо и моря Украины.

При этом отмечается, что главной целью развертывания было бы немедленное начало помощи в обучении и восстановлении ВСУ для сдерживания потенциальной следующей российской атаки.

Позже западный контингент должен выходить из Украины поэтапно, а последние войска могут выйти примерно через пять лет, говорится в публикации The Telegraph.

Тут стоит добавить, что руководители британской, датской и немецкой разведок считают, что Путин может быть готов к новой атаке уже через 5 лет.

Британское издание также напомнило заявление премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера в марте, что "значительное количество" стран готово предоставить миротворческие войска в Украину в случае мирного соглашения с Россией.

Вопрос об отправке военного контингента Запада в Украину

Напомним, 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французские и британские войска прибудут в Украину среди первых. По словам главы государства, эти страны являются главными представителями европейского континента.

Также отметим, в тот день в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных" - это объединение стран Европы и не только, которые пообещали помощь Украине в борьбе с российским агрессором. О создании коалиции объявил премьер Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года.

Цель коалиции - укрепление европейской поддержки Украины, создание основ для мирного урегулирования и участие союзников в этом процессе на фоне нестабильной политики США по украинскому вопросу. Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.

5 апреля президент Зеленский высказался об иностранном контингенте в Украине, и заявил об "ощутимом прогрессе" в этом вопросе.

10 апреля AFP сообщило, что Европейские министры обороны провели новые переговоры относительно потенциального развертывания войск в Украине. Уже примерно шесть стран согласились отправить своих солдат на территорию Украины.