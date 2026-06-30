Британия реформирует армию на примере Вооруженных сил Украины

Как отмечает издание, российское вторжение в Украину коренным образом изменило представление британского военно-политического руководства о современных боевых действиях. Лондон стремится сделать свои вооруженные силы более гибкими и технологичными, используя уроки, полученные украинскими военными на поле боя.

Технологии и дроны

Одним из ключевых направлений станет массовое использование беспилотников, автономных систем и цифровых технологий. Также реформа предполагает ускорение закупок вооружений, чтобы новые разработки быстрее попадали в военные подразделения, а не годами проходили бюрократические процедуры.

Правительство премьер-министра Кира Стармера планирует существенно увеличить инвестиции в оборону. Стратегический оборонный обзор предполагает вложение миллиардов фунтов в производство дронов, дальнобойное вооружение, кибероборону и развитие искусственного интеллекта для нужд армии.

Британская власть считает, что война России против Украины продемонстрировала решающую роль дешевых и массовых беспилотников, быстрой адаптации к новым угрозам и постоянному обновлению технологий непосредственно во время боевых действий. Именно эти принципы планируют интегрировать в будущую модель британских вооруженных сил.