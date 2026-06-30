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Британия реформирует армию на примере Вооруженных сил Украины

06:29 30.06.2026 Вт
2 мин
Великобритания учится на опыте войны Украины против России
aimg Юлия Маловичко
Фото: военный Великобритании (Gettty Images)

Великобритания готовит масштабную реформу армии, ориентируясь на боевой опыт Украины. Новая оборонная стратегия предполагает перевооружение войск современными технологиями, развитие беспилотных систем и изменение подходов к ведению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, российское вторжение в Украину коренным образом изменило представление британского военно-политического руководства о современных боевых действиях. Лондон стремится сделать свои вооруженные силы более гибкими и технологичными, используя уроки, полученные украинскими военными на поле боя.

Технологии и дроны

Одним из ключевых направлений станет массовое использование беспилотников, автономных систем и цифровых технологий. Также реформа предполагает ускорение закупок вооружений, чтобы новые разработки быстрее попадали в военные подразделения, а не годами проходили бюрократические процедуры.

Правительство премьер-министра Кира Стармера планирует существенно увеличить инвестиции в оборону. Стратегический оборонный обзор предполагает вложение миллиардов фунтов в производство дронов, дальнобойное вооружение, кибероборону и развитие искусственного интеллекта для нужд армии.

Британская власть считает, что война России против Украины продемонстрировала решающую роль дешевых и массовых беспилотников, быстрой адаптации к новым угрозам и постоянному обновлению технологий непосредственно во время боевых действий. Именно эти принципы планируют интегрировать в будущую модель британских вооруженных сил.

Как сообщалось накануне, Британия радикально изменяет стратегию обновления Королевского флота. Лондон отказался от строительства новых эсминцев в пользу современных гибридных судов с беспилотниками.

Как известно, Королевский флот сейчас испытывает большую проблему с подводными лодками. Затруднения достигли такого уровня, что ни один из имеющихся судов не находится на патрулировании.

Следует отметить и то, что недавно министр обороны Великобритании Джон Гили подал в отставку и обнародовал письмо премьер-министру Киру Стармеру, который, кстати, тоже анонсировал свой уход с должности.

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