Британія розширить безполітну зону для дронів навколо аеропортів

Безполітну зону для дронів розширять до п'яти кілометрів

Великобритания расширит до 5 км бесполетную зону для дронов вокруг аэропортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что бесполетную зону расширят в ответ на декабрьские вторжения дронов, которые нарушили работу лондонского аэропорта Гатвик, что повлияло на около 120 тыс. пассажиров. Новые ограничения вступят в силу 13 марта и будут распространятся на дроны и модельные самолеты.

"Полет беспилотника рядом с аэропортом является серьезным преступлением. Сейчас мы идем еще дальше и расширяем запретную для полетов зону, чтобы обеспечить безопасность наших аэропортов", - заявил министр транспорта Крис Грейлинг.

Также сообщается, что правительство Британии разрабатывает законопроект о беспилотниках, чтобы предоставить полиции дополнительные полномочия по доступу к электронным данным, которые хранятся на дроне, без необходимости ордера на обыск. Операторы дронов весом более 20 килограммов должны будут их зарегистрировать и пройти онлайн-тест.

Отметим, в январе стало известно, что парламент Великобритании рассмотрит законопроект, ужесточающий ответственность за нелегальное использование дронов.

Напомним, ранее также сообщалось, что Германия усилила меры для борьбы с дронами.